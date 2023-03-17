1971年創立的「V-10視覺藝術群」，首次展覽《現代攝影–女展》就是以女性為題材的專題展，呼應當時西方女性主義挑戰傳統父權價值觀；成立於2011年的「台灣攝影博物館文化學會」，跨越半個世紀，由兩位留學法國的女性策展人姜麗華、呂筱渝共同策展《又見女展》，邀請V-10成員莊靈、郭英聲與台灣攝影博物館文化學會會員，共同以女性為題材的創作舉辦聯展，藉以彰顯V-10的實驗精神，同時呈現當代攝影藝術更為多元的女性觀點。
在國立台灣藝術大學的展覽現場，吸引許多年輕女性到場參觀，並聆聽策展人與參展藝術家及藝評家的對談，與談的台灣攝影博物館文化學會名譽理事長莊靈、現任理事長張國治、前理事長洪世聰各自分享他們創作中女性的關係、脈絡和情感，長期研究台灣攝影史的成大藝術研究所教授王雅倫，日前策展的《V-10五人展@台南》刻正在成大藝廊展出，她在座談會中從攝影史角度切入，為跨越50年的兩次女展提供具有縱深的觀察。
當年V-10成員都是男性，首展《現代攝影–女展》雖有強烈實驗風格，卻並無女性觀點，但在攝影界已點燃一把火種，性別平權在當今全球各領域都是一個熱門議題，策展人姜麗華為造形藝術博士，呂筱渝為婦女與性別研究博士，如此搭配對展覽主題堪稱天造地設，此次邀請參展藝術家不僅跨世代、跨性別、跨媒材，創作風格與多樣性也遠超過當年V-10《女展》，對於拍攝的客體不再僅限於真實的女體，也運用具有隱喻性的植物或象徵物件，呈現台灣社會當下女性意識樣貌與發展。
V-10成員莊靈與郭英聲作品都曾以女人為對象，這次《又見女展》分別提出當年參展的作品與近作，與台灣攝影博物館文化學會會員的新近創作聯展，可以看出老中青不同世代間對創作媒材選擇，以及視覺語彙表現思維的差異，兩者之間，既延續一脈相承的共同關注，也是另類跨世代的性別議題對話。
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