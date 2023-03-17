在11間美國大型銀行宣布聯合注資300億美元（約新台幣9162億元），來支撐第一共和銀行（First Republic Bank）度過難關後，華爾街股市主要指數今天大幅收高。
道瓊工業指數勁揚371.98點或1.17%，以32246.55點作收。
標準普爾500指數上漲68.35點或1.76%，收3960.28點。
科技股那斯達克指數勁揚283.23點或2.48%，收11717.28點。
費城半導體指數大漲120.68點或4.05%，收3098.07點。（譯者：楊昭彥）1120317
在11間美國大型銀行宣布聯合注資300億美元（約新台幣9162億元），來支撐第一共和銀行（First Republic Bank）度過難關後，華爾街股市主要指數今天大幅收高。
道瓊工業指數勁揚371.98點或1.17%，以32246.55點作收。
標準普爾500指數上漲68.35點或1.76%，收3960.28點。
科技股那斯達克指數勁揚283.23點或2.48%，收11717.28點。
費城半導體指數大漲120.68點或4.05%，收3098.07點。（譯者：楊昭彥）1120317
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