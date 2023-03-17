在11間美國大型銀行宣布聯合注資300億美元（約新台幣9162億元），來支撐第一共和銀行（First Republic Bank）度過難關後，華爾街股市主要指數今天大幅收高。

道瓊工業指數勁揚371.98點或1.17%，以32246.55點作收。

標準普爾500指數上漲68.35點或1.76%，收3960.28點。

科技股那斯達克指數勁揚283.23點或2.48%，收11717.28點。

費城半導體指數大漲120.68點或4.05%，收3098.07點。（譯者：楊昭彥）1120317

《國際金融》瑞信強彈25% 歐股回神
《港股》瑞信風暴掃到金融股 恆生指數全日疲弱
憂雷曼風暴2.0 亞股慘遭提款
#點或 #28 #銀行 #收高 #勁揚