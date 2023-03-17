結婚需要經過多方考量，可能因為觀念不同或文化差異而導致婚禮取消，不過竟有人是因為「學業成績太差」被退婚，印度一名新郎非常重視學校成績，認為新娘不夠好，於是取消婚禮，但女方家人痛訴，「嫁妝不夠」才是關鍵原因。

根據《Times Now》報導，事情發生在印度北方邦崁瑙傑區（Kannauj）蒂爾瓦科特瓦利（Tirva Kotwali），這對新人原本預計在2022年12月4日舉行婚禮，卻突然取消婚禮，還要求退婚。女方父親透露，他得知新郎退婚的原因是新娘「高三成績太差」，因此想取消，不過真相其實是因為嫁妝不夠多，無法滿足男方的要求。

女方父親指出，他們早花費6萬盧比（約2.2萬元新台幣）當作聘金，還贈送新郎一個價值1.5萬盧比（約5500元新台幣）的金戒指，幾天後新郎的家人來討嫁妝，他們表明無法再給更多，沒想到新郎竟以成績當藉口退婚。

儘管女方父親極力勸說新郎家人，希望雙方能各退一步，但對方仍堅持要嫁妝，他們在無可奈何之下，只好報警處理，目前警方已介入了解，試著解決雙方的衝突。

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