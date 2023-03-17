以為在演八點檔？美國有一對30歲雙胞胎，因為妹妹在結婚前發生車禍，以致於臉部毀容，來不及在婚禮當天康復，媽媽竟異想天開，要求姊姊假扮成新娘，讓她感到十分為難。

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討論區提到，她有一個同卵雙胞胎妹妹潔西（Jess，化名），2人長相幾乎一模一樣，當她們還是嬰兒的時候，家人甚至要在腳底做記號，才能分辨誰是誰。當父母離婚時，她和爸爸生活，潔西則跟著媽媽。後來潔西訂婚，計畫在春天舉行婚禮，卻在最近出了一場嚴重的車禍，臉部毀容需要動手術，「她哭了好幾天，因為她不可能在婚禮前痊癒，雖然媽媽和我一直安慰她，但根本沒用」。

妹妹車禍嚴重毀容，來不及在婚禮當天康復。（示意圖／翻攝自pexels）

傻眼的是，媽媽提議她打扮成潔西參加婚禮，雖然她知道這對妹妹來說意義重大，可是自己覺得不舒服，於是拒絕了，結果媽媽很生氣，還情緒勒索：「這又沒什麼，只是拍照，難道妳想要潔西以後看結婚照時，就想起創傷嗎？」

由於婚禮早早就預定好，如果取消就必須等到2025年，她已經聯繫潔西的未婚夫，對方坦言考慮過這個問題，但潔西正在面對車禍後的壓力創傷，因此她打算幫忙，告知親友婚禮不會舉行。然而，為了潔西的心理健康，她也認真思考過媽媽的提議。

貼文一出，掀起熱烈討論，網友紛紛砲轟：「照片比真正的新娘更重要，這個媽媽好可怕」、「我不認為新娘會同意」、「我想不出用什麼來形容這個媽媽」、「媽媽從沒把妳們當作獨立的個體看過」。

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