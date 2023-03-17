美國矽谷銀行和Signature Bank都因倒閉被美國監管機構接管後，外界擔憂第一共和銀行（First Republic Bank）恐成為下一個倒下的區域銀行。儘管該行宣布已獲得700億美元援助，但仍引發擠兌風波，市場高度恐慌。在拜登政府推動下，包括花旗、摩根大通等11家華爾街大行週四宣布，向第一共和銀行注資300億美元銀彈。

第一共和銀行未投保存款占存款總額比達68%，財務和體質相對脆弱，近來陸續有客戶提出數十億存款。為遏制此一趨勢，繼行方日前宣佈，美聯儲和摩根大通等為該行提供總計700億美元的可用流動性後，今天最新的發展是，11家美國大型銀行向第一共和銀行注資300億美元。其中，美國銀行、花旗、摩根大通、富國銀行，各自向第一共和銀行注資50億美元無擔保存款；高盛與摩根士丹利各自注資25億美元；另外，紐約梅隆銀行、PNC集團、道富及合眾國銀行、Truist Financial Corp各自注資10億美元。

第一共和銀行周四股價一度暴跌 36%，跌破每股20美元，盤中多次熔斷跌停，受大型銀行注資消息激勵後，股價應聲翻紅，收復全部失地，收盤價34.27美元，飆漲9.98%。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）對多家大型銀行伸出援手表示歡迎；聯準會官員表示，此行動「展現出銀行體系的彈性」。美國財政部長葉倫表示，美國銀行業體系依舊健全。