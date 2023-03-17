民進黨2024年總統大選黨內初選，目前僅有副總統賴清德登記，國民黨則仍以新北市長侯友宜聲勢最高，民眾黨主席柯文哲可望加入戰局。前扁辦主任陳淞山指出，2024總統大選，不管是兩人參選或是柯文哲加入形成三足鼎立，賴清德與侯友宜競逐，看起來都是五五波。

陳淞山17日在香港媒體《中評社》分析表示，賴清德與侯友宜競逐2024，不管是兩人參選或是和民眾黨主席柯文哲形成三足鼎立，侯、賴目前看起來都是五五波。而柯文哲參選，則可以拉到民進黨的年輕選票，又拉到泛藍一些選票，這是柯文哲民調始終維持2成支持度的原因。

陳淞山接著指出，若是賴清德與侯友宜競逐，選情五五波，賴侯兩人目前支持度都很高，後面變化則是要看客觀大環境與國際局勢。下半年沒有人會預測到局勢怎麼變化，民進黨與國民黨會打什麼牌也都不知道，這些因素都會影響彼此的支持度。

陳淞山指出，侯友宜等到國民黨初選辦法出來後再表態即可，因為誰都爭不贏侯友宜，自然會水到渠成，也一定會有人拱侯友宜，國民黨內沒有人可以打贏他。

至於民進黨，陳淞山點出，因為整個大局已定，大家都想要贏2024總統及立委選舉，所以不管總統蔡英文情不情願，都要配合。陳淞山建議，賴清德應該要退出新潮流，若沒有退出，誰會服他，因此，他預測賴清德有一半機會退出新系。所以，民進黨去年九合一選舉大敗，對賴清德來說不見得不好，現在看起來國民黨真的幫了賴清德一把。