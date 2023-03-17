今（17）日風向漸轉偏南風，各地氣溫持續回升，夜晚清晨較涼，低溫約16至21度，今晨最低溫在花蓮14.4度；中部以北高溫普遍在26度以上，中南部及花東縱谷甚至有31、32度以上高溫。明（18）日微弱鋒面掠過加上東北季風影響，大台北及東半部偶有局部短暫雨，北部氣溫稍轉涼。

中央氣象局發布濃霧特報，今日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，行車及搭機民眾多留意路況及航班資訊。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今各地晴時多雲，白天微熱、晚偏涼，日夜溫差大。今地區氣溫：北部16至29度、中部16至31度、南部16至32度、東部15至32度。

最新模式模擬顯示，明、後天（18、19日）受微弱鋒面及東北季風影響，東半部及大台北東側雲量增，偶有局部短暫雨；北部稍轉涼，中南部影響很小。

下周一（20日）至周五（24日）南方氣團逐漸增強，各地晴時多雲，氣溫逐日漸升，白天熱、早晚涼。下周三至周五「暖熱如夏」，各地高溫皆在32度以上。