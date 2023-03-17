大都會投手迪亞茲在經典賽慶祝時受傷。（美聯社）

本屆經典賽最大的慘劇發生了，紐約大都會總管艾普勒（Billy Eppler）宣布終結者迪亞茲（Edwin Diaz）的診斷結果，他是右腿髕骨肌腱撕裂傷，必須開刀休養8個月，沒有明確回歸日期，相當於他2023年大聯盟球季報銷了。大都會開季前才與迪亞茲續約5年1.02億美元（新台幣31.2億），創下牛棚投手最高合約紀錄。

大都會球迷非常憤怒與不諒解，因為迪亞茲是在代表波多黎各時受傷，有人把矛頭指向經典賽，指責這個比賽不該辦在3月中（春訓時間）而是應該改在11月（球季結束後）。另有人認為大都會根本不該開綠燈放行自己的明星投手，大都會是全世界最貴的棒球隊，團薪突破3億美元，他們是準備要爭冠的勁旅，卻為了其他國家的比賽痛失自己的守護神。

然而迪亞茲並非在比賽中受傷，他是在賽後慶祝時受傷，只是一場意外，在大聯盟比賽同樣有可能發生。貝林傑（Cody Bellinger）在2020年季後賽，擊出全壘打之後與隊友互碰手臂慶賀，意外導致肩膀脫臼。前大都會投手拉米瑞茲（Ramon Ramirez）為了慶祝隊友的無安打比賽，賽後衝入場內時拉傷大腿。

大都會球迷依舊很生氣，他們對經典賽的憤怒無以復加，指出就算迪亞茲真的要因為慶祝而受傷，也希望他是在慶祝大都會贏球時受傷，而不是波多黎各的比賽。迪亞茲上季32次救援成功，自責分率1.31，今年年薪2125萬美元。