全民普發6000元的領取方式共5種，其中登記入帳將在下周三（22日）開放，不少民眾很期待，但有一位網友則說，為什麼要為了領錢架設新網站，搞這些東西不是很花錢嗎？如果不用的話，大家是否可以多領錢？引起網友熱烈討論，不少人砲轟說，感覺把這筆錢省下來的話，全民至少可多領1000元。

一名網友昨天在PTT上發文說，政府超收稅，因此決定全民普發6000元，但令他很不解的是，發錢就發錢，為什麼要為此來架設一個新的網站，這些不都是成本嗎？如果沒有用這個網站的話，是不是大家可以領到更多的錢？

貼文引起網友討論，不少民眾留言砲轟，「不知道又多花多少錢」、「把網站的錢省下來大概可以多發1000元」、「問就是發大財」、「可能是之前發消費券的網站撈不夠啊」、「數位發展部總得有點表現」、「發包一次發大財」。

政府普發6000元現金的領取方法有5種，分別是登記入帳、ATM領現金、郵局領現金、直接入帳和特定偏鄉造冊發放，其中直接入帳和特定偏鄉造冊發放不需要特別去登記，但是只限於特定對象；而ATM領現金、郵局領現金則需要事先準備好健保卡和身分證，ATM則要準備提款卡。

領取6000元方式。（圖／財政部提供）

登記入帳的領錢方式將在3月22日早上8點，開放民眾登入網站登記，而3月22日至3月26日採身分證字號或居留證號尾數分流，至於是奇數先還是偶數先，則將在3月20日抽籤決定。