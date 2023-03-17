檢調獲報，跨足觀光餐飲業的上櫃公司寶得利股份有限公司，其關係企業「中國情旅遊集團」利用旗下專營陸客來台自由行的旅行社名義，以不實資料或憑證，詐領交通部觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助100多萬元，涉嫌詐欺、偽造文書罪，16日兵分3路搜索，約談寶得利董事長張竹煌及妻子陳瑞芳7人到案。檢察官訊後諭令張男 10萬元交保，陳女20萬元交保，另潘姓員工12萬元交保，其餘4人請回。

檢調獲報，2020年交通部觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助，旅行社如有成團，每團可獲交通部補助3萬元至7萬元，寶得利公司利用不實資料及憑證向觀光局詐領補助，總計詐領金額約100多萬元。

檢調懷疑，寶得利公司利用旗下闗係企業中華情旅行社、世通旅行社等多家旅行社，並擁有遊覽車之機會，明知並無實際出團，卻指示員工以不實資料及憑證，以重複出團或浮報接待旅行團數目手法詐領補助。

事後交通部觀光局審查相關補助款項後，發現有異常，且集中在寶得利旗下的旅行社，懷疑寶得利董事長張男等人涉嫌詐欺、偽造文書， 函請北檢偵辦，北檢發交調查局台北市調查處清查，昨收網展開偵查行動。

寶得利前身是從事印刷電路板製造的「祥裕電子股份有限公司」，2012年10月經營權移轉，2013年更名為「寶得利國際股份有限公司」，營業項目為鑽石、台灣玉石及珊瑚飾品等產品買賣，主要銷售旅行社接待國外來台之觀光團體旅客，專營「陸客一條龍」業務。

寶得利董事長張竹煌的女兒張雅琍，是該集團總裁被稱為「購物站天后」，檢調懷疑張女因涉嫌結合股市炒手，在2017年到2019年間，分2波炒作自家股票，分別獲利上千萬元，涉嫌《證交法》操縱股價等罪嫌，檢調今年1月約談張女到案，訊後諭令張女80萬交保。父女兩人分別因涉及刑事案件遭檢調約談、交保候傳。