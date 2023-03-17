美國國務院今天表示，總統拜登的美洲事務特別顧問陶德將於3月17日到21日前往巴拿馬和宏都拉斯。與台灣有多年邦誼的宏都拉斯數天前剛宣布尋求與中國建立正式外交關係。
路透社報導，國務院表示，陶德（Chris Dodd）預定會晤宏都拉斯官員和私部門代表；在巴拿馬則將與政府官員、金融界領袖會面，並出席美洲開發銀行（Inter-American Development Bank）年度會議。
美國國務院今天表示，總統拜登的美洲事務特別顧問陶德將於3月17日到21日前往巴拿馬和宏都拉斯。與台灣有多年邦誼的宏都拉斯數天前剛宣布尋求與中國建立正式外交關係。
路透社報導，國務院表示，陶德（Chris Dodd）預定會晤宏都拉斯官員和私部門代表；在巴拿馬則將與政府官員、金融界領袖會面，並出席美洲開發銀行（Inter-American Development Bank）年度會議。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。