美國國務院今天表示，總統拜登的美洲事務特別顧問陶德將於3月17日到21日前往巴拿馬和宏都拉斯。與台灣有多年邦誼的宏都拉斯數天前剛宣布尋求與中國建立正式外交關係。

路透社報導，國務院表示，陶德（Chris Dodd）預定會晤宏都拉斯官員和私部門代表；在巴拿馬則將與政府官員、金融界領袖會面，並出席美洲開發銀行（Inter-American Development Bank）年度會議。