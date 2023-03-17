群益投信總經理陳明輝表示，境內基金集中清算平台可讓目前投信與銷售機構間多對多的資訊流與金流改成多對一、一對多，透過標準化、自動化的作業模式，降低業者作業風險與人力成本，提升市場效率，公司對此全力支持，並呼籲相關業者共同參與。

金管會為提升投信基金款項收付的整體作業效率，責成集保結算所建置「境內基金集中清算平台」，讓國內基金市場結算交割作業走向標準化、自動化。今年2月24日修訂「鼓勵投信躍進計畫」，增加投信業於明年底上線使用，可列入躍進計畫加分項目。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保已訂定清算平台相關規章，預計4月起受理業者參與平台測試作業，並於6月底正式上線平台服務。市場預估，年底前至少7成以上業者將完成上線，目前已有多家投信刻正準備簽約，並陸續於第三季前進行系統測試及上線準備事宜。

陳德鄉指出，為鼓勵投信事業踴躍參與，集保結算所也推出「早鳥優惠」方案，只要在年底前完成簽約並上線使用，不僅今、明兩年享有免費使用清算平台優惠，更可搭配明年向金管會申請躍進計畫認可時的加分項目，獲得更多優惠獎勵措施。

集保結算所鼓勵投信業者儘早完成雙方簽約及與銷售機構等單位的契約修訂程序，以早日上線使用「境內基金集中清算平台」，共同為促進國內基金市場發展，提升整體市場作業效率及競爭力而努力。