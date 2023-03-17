為提升上(市)櫃公司財務資訊揭露及時性，今(112)年實收資本額達100億元以上及金融業之上(市)櫃公司須提前於年度終了後75日內(即3月16日)完成公告申報111年度財務報告，據櫃買中心統計，符合上開條件計有10家上櫃公司(含7家金融業公司)均已依限完成111年度財務報告申報作業，其餘799家上櫃公司申報期限仍維持3月31日。

櫃買中心表示，提前公告財務資訊上路後，可縮短資訊空窗期，有利於投資人或利害關係人掌握較及時的資訊作為決策參考。

除提前公告年度財務報告外，依「公司治理3.0－永續發展藍圖」規劃另依資本額分三階段推動上櫃公司應提前於年度終了後75日內公告年度自結財務資訊，實收資本額100億元以上者已於111年辦理公告、20億元以上者為112年即應依期限辦理公告(111年度自結財務資訊)、全體上櫃公司於113年起均應依期限辦理公告，投資人可至「公開資訊觀測站」瀏覽符合上開條件公司之年度自結財務資訊。