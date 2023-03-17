北韓於台北時間16日上午向朝鮮半島和日本之間海域發射一枚洲際彈道飛彈，這是北韓今年第6度發射彈道飛彈。

分析認為，北韓此次試射飛彈，可能是為反制美國與南韓正舉行為期11天的「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演，也可能是針對南韓總統尹錫悅與日本首相岸田文雄16日在東京的歷史性領袖會談。

面對北韓挑釁頻頻，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）指出，雪蔓（Wendy Sherman）於美東時間15日與森健良進行通話，兩人對平壤行徑表達嚴重關切，包括其最新一起試射洲際彈道飛彈事件，呼籲應擴大美日韓3邊安全合作。

普萊斯表示，兩人通話也觸及其他區域議題，包括討論維繫台海和平穩定的重要性，重申美日雙方會持續致力在「四方安全對話」（Quad）架構下合作。

此外，雙方也談到俄烏戰爭、「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）、七大工業國集團（G7）峰會及亞太經濟合作會議（APEC）會議，後兩者今年分別由日本、美國主辦。