台灣面臨缺蛋荒，民眾叫苦連天！然而，台北市議會吳志剛辦公室主任、台北市青年工作委員會總會長滿志剛在上周時，為慶祝中華隊於世界棒球經典賽擊敗義大利，發放1000顆雞蛋，遭質疑「囤蛋」。滿志剛昨(16)日則還原發1000顆雞蛋祭品文的前因後果，並透露雞蛋來源是南部一家蛋商。

滿志剛昨日在臉書指出，三個星期多前，辦公室常接到陳情電話，說跑很多地方都買不到雞蛋，面對民眾的詢問，一開始答不上來，但電話詢問通數越來越多，就萌生是否可以集資買一些雞蛋，再以原價賣給民眾，所賣費用則全部捐給慈善團體，達到拋磚引玉、服務市民的目的。

滿志剛與朋友分工詢問各廠商，從中盤到大盤，回覆的結果大都是「無蛋可賣」，最後問到南部一家蛋商願意割愛，才確定這個義賣計畫成行。原定過幾天舉行的義賣，恰巧中華隊第一戰輸給巴拿馬，無論球員還是球迷都太需要一場鼓勵，所以才發出這篇祭品文，希望能鼓舞大家一起幫中華隊加油。

滿志剛認為，花錢買蛋義賣後再將款項捐給慈善團體，跟花錢買蛋送民眾，都是花錢做公益、拋磚引玉的一種方式，讓大家正視缺蛋議題，也讓民眾擁有想得卻不可得的雞蛋。對於說他囤蛋的聲音，滿志剛以前新竹市長林智堅的名言「是非可以這樣顛倒嗎？」強調，因為雞蛋議題完全戳到民進黨的痛處，所以才會有許多網軍、側翼帶風向、謾罵。滿直言，若發1000顆蛋就可以讓塔綠班說會讓一般人都買不到，那只是顯示民進黨執政不力，缺蛋的問題比政府說的還要嚴重。

滿志剛最後也點名前總統馬英九喊「突然想念了」，認為在馬執政的八年，雞蛋是可以抗議時隨便拿來砸的，現在要幫孩子煮顆蛋，卻是如此困難。