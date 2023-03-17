下定決心減肥，一開始充滿動力，好不容易瘦了1、2公斤，卻開始感受到強烈的飢餓感，食慾大增。減重醫師蕭捷健表示，這是正常的生理反應，「好好的吃一餐，反而更有利於長期減重。」至於減肥時期想吃麥當勞或甜點怎麼辦？蕭捷健建議，務必先吃點雞肉和沙拉，吃夠每餐需要的蛋白質，再吃高碳水的食物。

蕭捷健在臉書發文指出，當減重遇到瓶頸，突然感受到強烈的飢餓感，這時候要做的，不是拚命靠意志力不吃，這樣反而會造成真的忍不住的時候大吃，吃完覺得功虧一簣。

蕭捷健表示，身體非常喜歡恆定，不喜歡任何的變化，所以當突然少了1、2公斤，開始感受到食慾上升是很正常的。「好好的吃一餐，照顧自己的身體，反而更有利於長期減重。」

蕭捷健強調，體重的下降絕對不是直線，比較像是階梯型往下走。在減重的過程中，「小減脂期」和「小維持期」會交替出現。小減脂期，會以低碳水或中碳水為主（地瓜、糙米等健康澱粉）；小維持期，則以中碳水或高碳水為主，吃完足夠的蛋白質和蔬菜後，吃一個大地瓜，或乾脆來個義大利麵。

如果想要放鬆一下，吃麥當勞或蛋糕，蕭捷健建議，務必先吃點雞肉和沙拉，吃夠每餐需要的蛋白質，再吃高碳水食物。若直接吃漢堡和薯條，很快就會發現肚子又餓，因為食慾開關被打開了。

蕭捷健說，高碳水加上運動，體重會維持不變；等到飢餓感消失，再開始進行新的低碳水循環，體重就能再次往下。