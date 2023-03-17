台灣物價上漲，讓不少民眾很有感，一名網友分享，衝到超商搶購「友善時光」的產品，買了一日三餐竟然只要100多元，而且還有免費的即期品飲料可以拿，讓他覺得賺到了，但拆開食物吃了以後，原PO卻突然悲從中來，覺得如今的自己好可憐，竟然會為了搶到便宜的食物而開心，引起網友討論。

一名網友日前在PTT上分享，朋友都會買超商「友善時光」的商品省錢，他聽了決定跟進，忍耐到晚上8點衝進超商，購買今天的晚餐和明天的早餐和午餐，結帳的時候被店員告知，旁邊有免費的即期飲料可拿，讓他覺得賺到了。

原PO表示，原本所有商品的總價應是200多元，但因為友善時光的加持，最後他只需要付100多元。讓他當下爽到不行，因為只花了100多元，就解決了一日三餐，還有飲料可以喝，但他吃著吃著卻悲從中來，突然覺得自己活得好可憐，如今竟然會因為能夠吃到便宜的飯菜而開心。

原PO指出，超商特價的商品真的不是人間美味，但依照現在的狀況，想要過得好一點真的很困難，而且看目前的趨勢，物價似乎還會繼續漲，讓他很擔憂，未來大家會不會開始爭搶超商「友善時光」的產品。

貼文引起網友討論，「唉真的慘」、「每天省100元，1年你就省36500元」、「我也是吃友善時光填肚子，反正只是要吃飽，不要想太多」、「節儉美德，反正你不買也是被拿去丟，省錢又飽肚，一舉兩得」、「 8年德政，活著比死了還可悲」、「不要想太多，這只是惜食＋省錢的雙贏局面。」