Freddie Freeman left today's game with a slight hamstring injury pic.twitter.com/zpr0TtJzYL — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 14, 2023

紐約大都會在開季前的經典賽痛失終結者迪亞茲（Edwin Diaz），洛杉磯道奇明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）也在經典賽受傷，所幸他的球季未受影響，預計過幾日可以返回春訓，迎接例行賽開幕。弗里曼最自責是無法在預賽生死戰幫助加拿大，最後墨西哥以10比3痛宰加拿大，搶走C組的晉級門票。

加拿大對陣哥倫比亞一戰，弗里曼在揮棒拉傷右大腿，提前退出經典賽，他向總教練漢米爾頓（Greg Hamilton）道歉，「我感覺自己讓大家失望了。」弗里曼第3局揮棒之後就發現大腿不舒服，他以為只是抽筋，下個半局照常守備，第4局才被換下。

「我打比賽永遠是全力以赴，但是距離大聯盟例行賽只剩半個月，最終我必須做出這個艱難的決定（退賽）。」經典賽是各國好手進行生死鬥，激烈程度高於大聯盟春訓，可能提高球員受傷機率。

弗里曼的父母是加拿大移民，他在美國出生，他是2020年國聯MVP，拿過金手套與3屆銀棒獎，美媒評價「二刀流」大谷翔平在打擊線上的實力等於弗里曼，在投手丘上等於明星投手羅棟（Carlos Rodon）。當然以弗里曼的實力是可以擠進美國隊的，但他兩度都選擇代表加拿大出賽。加拿大上屆2017年與美國、多明尼加同組，同樣未能闖過預賽。