根據公司法第228之1條相關規定，每季之盈餘分派應於該季結束後為之，並於次季終了前決議如何分派；或者每半會計年度分派者，應於下半年年底前董事會決議分派，長科自2022年第3季起實行逐季配息，並採每季0.4元的定額股息政策。惟因公司初次承做，未留意作業時程，未能按規定將2022年第3季盈餘分配案於第4季董事會提報討論，故董事會決議合併兩個季度的下半年盈餘分配案，為彌補前述疏失，董事會決議第3季盈餘分配案，每股加發0.01元現金股息，使當季度股息達到0.41元(0.4+0.01)，同時，會中亦決議通過第4 季股息為0.4元，合計下半年每股將配發0.81元股息(0.4+0.01+0.4)。

此次除息基準日訂為2023年6月15日，6月8日為除息交易日，6月11日起至6月15日停止普通股股票過戶，預計7月12日發放股息。

長科*表示，公司預計2023年第2季董事會將決議第1季盈餘分配案，以達到季季配目標，屆時配息的分派時程規律，投資人可穩定領息，長科*於2023年1月已發放0.7元現金股利，加上將於7月發放0.81元股息，以及未來可能於10月發放0.4元，合計投資人在2023年可以領到1.91元、共五個季度的股息。

受到客戶持續消化庫存影響，長科* 2月合併營收為8.9億元，月減10.2%，年減18.9%，為歷年同月次高，累計2023年前2月合併營收為18.8億元，年減20.4%，亦為歷年同期次高。

長科*預估，今年第1季合併營收介於26.1億元到27.4億元之間，以新台幣30元兌1美元平均匯率假設，營益率將介於15%到17%之間，長科*表示，第1季為今年營運谷底，今年將是逐季走高。