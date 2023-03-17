中美晶2022年第四季合併營收212.05億元，季減1.95％、年增17.26％，創歷史次高。毛利率、營益率「雙降」至36.16％、27.03％，仍創同期次高。受惠業外收益跳增挹注，歸屬母公司稅後淨利25.35億元，季減18.08％、年增達80.66％，每股盈餘4.33元，雙創次高。

累計中美晶2022年合併營收818.71億元、年增18.93％，營業利益253.99億元、年增達40.49％，毛利率、營益率升至39％、31.02％，均創歷史新高。雖然業外虧損跳增，歸屬母公司稅後淨利87.15億元、仍年增達27.97％，每股盈餘14.87元，亦雙創新高。

展望後市，中美晶表示，能源危機導致電價高漲，各國紛紛調整能源政策，制定相應方案以增加再生能源在地化建設、改善對進口能源依賴。研調報告指出，再生能源裝機量正快速攀升，其中太陽光電累積發電量有望於2027年超越其他能源，成為主要供電來源。

而台灣政府去年底公布「淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫」，目標2050年能源配比調整為再生能源60～70％，太陽光電累積設置量達40～80GW，今年1月初更通過《氣候變遷因應法》，預期將有助國內太陽光電發展。

中美晶表示，集團透過多元化布局提供全面性的能源應用與服務，積極研發高效產品應用、申設儲能系統，為台灣電網調度提供穩定服務，集團內更以循環應用概念作為產品設計原則，運籌發展與政府及社會淨零目標契合，可在既有基礎上將綜效極大化。

中美晶2023年前2月自結合併營收133.89億元，年增10.82％、改寫同期新高。中美晶指出，集團已在去年完成產品規格與產能提升，透過技術與產品尺寸差異化戰略，建立鞏固的競爭地位，以掌握爆發性成長的全球潔淨能源潮流。