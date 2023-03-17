小編今（17）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國去年鷹式升息17碼（1碼等於0.25百分點），害慘壽險業。14家本國壽險16日紛紛公告去年底財報，去年稅後獲利1,307億元，但淨值項下的股債未實現損失達7,613億元，攤銷後成本（AC）項下的債券，未實現評價損失更逾3.67兆元，等於14家壽險公司滿手股債，有高達4.43兆元的未實現評價損失，無利可實現。

【1】史上最慘 壽險股債未實現損失逾4兆

因為股債雙跌，14家壽險公司去年淨值下資產價值下跌逾1.24兆元，所以全年綜合損益是虧損1兆1,111億元，無論是未實現損失或綜合損益都應是史上最慘的一次。

主要是去年底評價時，除了債券殖利率大反彈，美國10年期公債殖利率從年初的1.51％拉到3.87％，美國投資等級公司債更從3％多，直接拉上5.38％到5.87％以上，壽險手中18兆元左右的債券，從有評價利益直墜到評價虧損。

【2】無懼瑞信危機 ECB升息2碼

無視瑞士央行出手拯救瑞士信貸以阻止歐洲金融市場動盪，歐洲央行（ECB）16日召開決策會議後，依然按照計畫升息兩碼，這也凸顯該央行仍把壓制通膨視為優先任務。ECB還指出，基於銀行業不確定性升高，未來利率決策將視經濟數據表現而定。

【3】全民領6000元 5大管道22日起預登記

普發現金6,000元要來了！16日行政院會拍板五大領取方式，包含登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放，並自22日起開放網路預約登記。上述方式均暫定領取到10月31日，僅今年10～12月出生的嬰兒例外，可在明年1月底前申請領取。

【4】電價要漲了！均漲幅估達11％

4月電價漲定了！經濟部決定今（17）日召開電價審議委員會，在照顧民生、穩定物價、兼顧台電營運等前提下，住宅、商業及工業3區塊電價均調整，平均漲幅預估達11％。其中住宅用戶每月500或700度以上調漲交由審議會決定，500（700）～1000度微調3％，1,000度以上恐調漲10～15％。

【5】大陸連六個月拋售美債 總持有量逾12年新低

美國財政部15日公布數據顯示，雖然日、英、加等工業大國在2023年1月增持美國國債，但中國連續第6個月拋售美債，今年1月中國持有美債規模月減77億美元、至8,594億美元，創下逾12年來新低。

在歐美與亞太各國貨幣政策背離之下，美債對部分國家的吸引力逐步回升。美國財政部公布國際資本流動報告（TIC）顯示，2023年1月外資持有美債規模連續三個月回升，總規模月增838億美元至7兆4,025億美元，但前兩大持有國日本及中國操作方向背離。