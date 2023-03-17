大陸近期公佈的《黨和國家機構改革方案》，深化大陸國務院機構改革是一項重要任務。其中，「精減中央國家機關人員編制」備受關注。江蘇省社科院科研處處長、研究員陳朋今天（3月17日）在《中國青年報》撰文分析，仔細梳理發現，這是時隔25年大陸國務院機構改革再次提出精減人員編制的要求，意味著它是一種結構性優化，縮減編制未必是裁員，更不是絕對數量的減少。

文章稱，客觀而言，中央國家機關機構改革並不是一個新話題。相比較前幾輪機構改革的精簡幅度而言，本輪改革提出的「中央國家機關各部門人員編制統一按照5％的比例進行精減」要求，還是適度適中的，體現出漸進有序、積極穩妥的思路。它之所以深受關注，其直接原因可能是一些人誤以為是簡單的人員裁減。

文章稱，實際上，縮減編制未必是裁員，更不是絕對數量的減少。對此，改革方案已經作出了清晰表達：中央國家機關各部門人員編制統一按照5％的比例進行精減，收回的編制主要用於加強重點領域和重要工作。由此可見，本輪中央國家機關改革中的編制精減，首先意味著它是一種結構性優化。

文章稱，結構功能主義理論告訴我們，任何一個組織要想充分發揮應有的功能，就必須構建科學合理的結構，並根據時空環境的變化不斷調整優化組織結構。政府機構改革也是如此，只有根據治理對象和外部形勢的變化，及時調整政府機構的配置要素、職責分工、運行機制，才能實現政府治理效能的最大化。

文章稱，本輪中央國家機關機構改革就是著眼調整編制數量、轉變政府職能，重點加強科學技術、金融監管、數據管理、鄉村振興等重點領域的機構調整和職責優化，並不是簡單減人，更不是同步精減，以保障重點領域和重點工作的人力支撐。

文章舉例，將兩個事業單位調整為國務院直屬機構，將科學技術部的組織擬訂科技促進農業農村發展規劃和政策、指導農村科技進步、組織擬訂科技促進社會發展規劃和政策等職責划入農業農村部、國家發展和改革委員會、生態環境部、國家衛生健康委員會等部門，還新組建了國家金融監督管理總局、國家數據局等機構。這些都是在不增加編制總數的情況下，根據緊缺程度來調劑編制數量而完成的一次結構性優化。

文章稱，顯然，這種結構性優化契合政府效能變革的內在要求。2019年8月施行的《中國共產黨機構編制工作條例》提出了「嚴控總量、統籌使用、科學增減」的思路，其主要目的就是管住管好用活機構編制。因此，本輪中央國家機關機構改革提出的「精減人員編制」，並不意味著編制和人員數量的簡單精減，而是有增有減、增減結合、調劑余缺，以此實現人員和編制的結構優化。

文章稱，精減冗員體現了改革的未來方向。本輪中央國家機關機構改革在彰顯結構性優化意蘊的同時，也凸顯了黨和國家堅持銳意改革、精兵簡政的決心和力度，意味著要通過精兵簡政提高政府的運行效能。一直以來，政府機構改革的一個重要出發點就是通過優化機構設置和職能配置，提升運行效率，解決機構臃腫、人浮於事、作風散漫、戰鬥力降低等頑疾。

文章稱，這次中央國家機構改革在人員編制上做「減法」的舉措，同樣有這方面的內涵。其重要目的之一就是通過精兵簡政，打造一支精幹專業、擔當作為、凝聚力戰鬥力強的人員隊伍，進而為市場主體鬆綁減負、加快推進服務型政府建設。這同今年中央政府工作報告提出的「各級政府堅持要過緊日子」「全國財政支出70％以上要用於民生」「過緊日子不是短期的應對措施，而是要長期堅持」等要求，也是一脈相承、高度吻合的。

文章稱，必要的增減是實現「精」的重要前提和基礎，只有實現二者的有機融合，才能充分釋放結構性優化的潛在功能。這正是本輪中央國家機關機構改革所彰顯的深刻意蘊。秉持「好鋼用在刀刃上」的結構性優化邏輯，這次機構改革必將為構建新發展格局、推動高質量發展、推動國家治理提供有力保障。