日本女子大胃王菅原初代參加綜藝節目《火力全開大胃王》走紅，還一度創下10分鐘吃399碗蕎麥麵的驚人紀錄，不過卻爆出她罹患大腸癌於3月9日逝世，享年59歲。

根據日媒綜合報導，菅原初代2022年6月被診斷出罹患大腸癌，接著便展開一連串治療，未料不到一年時間便病逝，菅原初代經紀人也透過她的官方推特帳號，於昨（16日）發文證實她已經於3月9日逝世，享年59歲，突如其來的噩耗讓粉絲難以置信，因此今年2月初抱病舉辦畫展與友人的合照，成為她生前最後的身影。

菅原初代經紀人發文證實病逝噩耗。（圖／魔女菅原 推特）

菅原初代參加節目《火力全開大胃王》，曾創下10分鐘內吃完399碗蕎麥麵的驚人紀錄，更於2008、2010、2019年拿到優勝，因此被外界封為「魔女初代」；此外，她參加過台灣綜藝節目《世界一級棒》，並於5分鐘內吃完193碗蕎麥麵，一人輕鬆擊敗由主持人白冰冰領軍的小組，在當年引發討論熱潮。

菅原初代2月初抱病舉辦畫展與友人的合照，成為生前最後身影。（圖／魔女菅原 推特）

2017年時，菅原初代兒子罹患注意力不足過動症（ADHD），夫妻倆常為了照料兒子爆發口角衝突，最終走上離婚一途，離婚後由於得獨自扶養兒子長大，便在老家開麵包店扛起經濟重擔，而兒子在治療後病情逐漸好轉，不過當時由於壓力太大，她表示得靠著吃東西來發洩情緒，才會報名參加比賽，不過2020年罹患大腸癌末期後，便把經營6年的麵包店歇業，接著進行一連串化療，無奈仍不敵病魔與世長辭。