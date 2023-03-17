中央氣象局預報指出，今天（17日）風向漸轉偏南風，各地氣溫持續回升；迎風面東半部地區仍有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲；預測溫度方面，夜晚清晨較涼，低溫約16至21度，中部以北沿海受低雲覆蓋影響，天氣較涼，其他地區白天加熱明顯，預計高溫普遍可達26度以上，中南部內陸地區及花東縱谷甚至有31、32度以上高溫出現的機率。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日各地晴時多雲，白天微熱、晚偏涼，日夜溫差大；各地區平地氣溫：北部16至29度，中部16至31度，南部16至32度，東部15至32度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(18)日微弱鋒面掠過、東北季風影響，東半部及大台北東側雲量漸增，偶有局部短暫雨的機率；北台稍轉涼，中南部影響很小。下週(19)日持續受微弱東北季風影響，東半部偶有局部短暫雨，大台北晚間亦偶有局部短暫飄雨的機率，北台白天氣溫略升；中南部晴時多雲，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一(20日)白天起至週五(24日)南方氣團逐漸增強；各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，白天漸熱、早晚偏涼，日夜溫差大；西半部清晨及金馬易有霧，應注意！下週三至週五「暖熱如夏」，各地區最高氣溫皆將升至32度以上。