高雄一名國軍資通電軍指揮部男士官去年在學校上通識課時，趁同班女同學離開教室如廁之際，強拉對方到男廁內上鎖，強行撫摸女同學胸部；法官依犯強制猥褻罪，判處士官有期徒刑8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受2場法治教育課程，可上訴。

據判決書指出，該名士官前為現役軍人（去年4月1日已退伍），2021年2月中旬某日，士官與同學A女在高雄市某學校上通識課，課程中A女離開教室前往廁所，碰巧在廁所旁樓梯間遇見男方，怎料他突將A女拉進男廁某間廁所內上鎖，A女雖掙扎推拒，士官仍違反其意願，將手伸進A女上衣內，撫摸其胸部，事後因聽聞他人腳步聲才罷手開門讓A女離去。

法官審酌士官未尊重A女之性自主權，為一己之私欲，對A女為強制猥褻行為，造成A女身心受創，所為實屬不該；考量其並無前科、素行良好，且最終坦承犯行，並已與A女達成和解，A女也表示願意給士官機會，法官依犯強制猥褻罪，判處士官有期徒刑8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受2場法治教育課程，可上訴。

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