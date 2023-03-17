ESPN Sources: Charlotte Hornets owner Michael Jordan is engaged in serious talks to sell a majority stake in the franchise to a group led by Hornets minority owner Gabe Plotkin and Atlanta Hawks minority owner Rick Schnall. pic.twitter.com/jg03W25s49 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 16, 2023

回顧麥克喬丹擔任黃蜂老闆的13年時光，黃蜂竟然只打了11場季後賽，難怪現在他考慮不玩了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基17日爆料，喬丹正在認真考慮拋售黃蜂主要股權，目前以黃蜂小老闆普羅特金與老鷹小老闆施內爾組成的財團最有興趣收購。

喬丹自從2006年成為山貓，也就是黃蜂前身的小老闆，2010年正式買下主要股權成為球隊大老闆，可悲的是，黃蜂自從他擔任老闆，只有分別在2013-14與2015-16年球季闖進季後賽，卻都在首輪止步，淘汰他們的對手也都是熱火，總共只打了11場。

就連本季打到現在，黃蜂只拿22勝49敗，排在東區第14，眼看著就要連續7年都無緣闖進季後賽，喬丹會在此刻打算拋售黃蜂主要股權，也算是心灰意冷後的決定，但沃神爆料這個球隊出售案可能短時間內無法完成，卻最終還是會通過，喬丹保留少數股權，回到球隊小老闆身分。