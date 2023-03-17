據澎湃新聞報導，3月16日，大陸證監會官網顯示，全面註冊制下首批10家主板企業首次公開發行股票的註冊申請已被證監會同意。

這十家企業分別是：柏誠系統科技股份有限公司（簡稱「柏誠股份」）、江西省鹽業集團股份有限公司（簡稱「江鹽集團」）、中重科技（天津）股份有限公司（簡稱「中重科技」）、江蘇常青樹新材料科技股份有限公司（簡稱「常青科技」）、深圳中電港技術股份有限公司（簡稱「中電港」）、南昌礦機集團股份有限公司（簡稱「南礦集團」）、重慶登康口腔護理用品股份有限公司（簡稱「登康口腔」）、浙江海森藥業股份有限公司（簡稱「海森藥業」）、陝西能源投資股份有限公司（簡稱「陝能股份」）、中信金屬股份有限公司（簡稱「中信金屬」）。

滬、深兩市10家主板企業IPO獲批復

截至3月16日，滬、深兩市已有10家企業IPO註冊獲證監會批復，6家企業提交註冊。

滬市方面，截至3月16日，7家企業已提交註冊：除中信金屬、中重科技、常青科技、江鹽集團、柏誠股份5家註冊已生效外，江蘇恆尚節能科技股份有限公司（簡稱「恆尚股份」）、浙江萬豐化工股份有限公司也已提交註冊。

深市方面，截至3月16日，登康口腔、陝能股份、中電港、海森藥業、南礦集團5家註冊已生效。

此外，華緯科技股份有限公司、蕪湖三聯鍛造股份有限公司、常州長青科技股份有限公司、江蘇翔騰新材料股份有限公司4家也已提交註冊。

全面註冊制迅速落地

今天（3月17日）恰逢全面註冊制施行一個月，首批10家主板企業IPO註冊獲證監會批復，顯示出全面註冊制下的審核工作正在緊鑼密鼓地推進。

2月17日，證監會發佈全面實行股票發行註冊制相關制度規則，自公佈之日起施行。

2月20日，全面註冊制規則制度落地後的第一個工作日，證監會的主板在審項目正式平移至交易所。

3月13日，滬市5家主板IPO平移企業、深市6家主板IPO平移企業共11家企業通過上市委會議。

3月14日，滬市首批5家主板IPO平移企業均已提交註冊，深市首批6家主板IPO平移企業中的5家也完成了提交註冊。另外，3月14日過會的恆尚股份也於同日提交了註冊。

3月16日，滬、深首批10家企業IPO註冊獲證監會批復。

報導稱，根據規則，交易所審核通過的，將審核意見、相關審核資料和發行人的發行上市申請文件報送證監會履行註冊程序，證監會認為存在需要進一步說明或者落實事項的，可以要求交易所進一步問詢，證監會則在20個工作日內對發行人的註冊申請作出同意或者不予註冊的決定。證監會同意註冊的決定自作出之日起1年內有效，發行人應當按照規定在註冊決定有效期內發行股票，發行時點由發行人自主選擇。

主板註冊制IPO企業成功註冊後，還會經歷拿到註冊批文、披露招股意向書、公司掛牌上市等環節，市場普遍預計最快3月下旬將有企業啓動發行，最早4月有望迎來首批主板註冊制新股上市。

另外在技術系統方面，3月14日晚間，上交所、深交所分別發佈通知稱，將於3月18日組織開展全面實行註冊制發行業務通關測試及交易業務全網測試，檢驗市場參與各方技術系統的正確性。此次測試完成後，滬深兩市全面註冊制的發行業務相關技術系統正式上線，3月20日起，可以根據業務安排啓動全面註冊制的網上發行業務，啓動日期以相關公告為準。