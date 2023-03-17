宏碁董事會通過股利分派案，決議配發每股現金股利1.5元，盈餘配發率達約89.82％，為近7年高點。以16日收盤價25.85元計算，現金殖利率達約5.8％。公司將於6月6日召開股東常會、全面改選董事，並訂6月29日除息交易、8月3日發放股利。

宏碁2022年第四季合併營收598.37億元，季減7.78％、年減達30.85％，為近11季低點。不過，營業利益10.1億元，季增達21.98％、年減達74.15％，自近2年半低點回升。毛利率10.58％、營益率1.69％，優於第三季10.11％、1.28％，遜於前年同期11.47％、4.52％。

雖然本業獲利回升，但因匯率市場波動造成遠期外匯帳面價值出現鉅額減損，使宏碁第四季業外出現近17億元淨匯損，拖累歸屬母公司虧損達8.31億元、每股虧損0.27元，較第三季及前年同期顯著轉虧，下探近6年低點。

合計宏碁2022年合併營收2754.23億元、年減13.66％，營業利益69.27億元、年減達51.09％，毛利率、營益率降至10.8％、2.52％，均為近3年低點。加上業外收益同步減少，歸屬母公司稅後淨利50.03億元、年減達54.08％，每股盈餘1.67元，亦為近3年低點。

觀察宏碁去年主要產品營收貢獻，筆電自63％降至56.9％，PC自10.1％升至11.2％，顯示器自10％微升至10.2％，其他自16.9％升至21.7％。以地區來看，泛亞及日本自40.2％升至47.7％，泛歐自33.4％降至26.6％，美洲自26.4％降至25.7％。

宏碁自去年初起即展開庫存水位調節，全年合計打消19.14億元庫存，使去年底庫存水位降至422.13億元，現金水位則回升至468.43億元。