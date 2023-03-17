許多男性因性功能障礙前往泌尿科報到，泌尿科醫師程威銘直言，在診間遇到替病人檢查或治療時勃起不稀奇，「就連病人忍不住射精，我們也是見怪不怪了。」

程威銘在臉書發文指出，有一次病人接受疝氣手術，在準備階段需要把陰毛剃乾淨，他請實習的學妹先幫忙，自己先去處理其他事情。過不久，學妹突然大喊「學長怎麼辦？病人尿失禁了！」

程威銘心想，應該是病人攝護腺肥大，嚴重影響排尿功能，長期尿不乾淨需要肚子用力解尿，才造成疝氣；麻醉了括約肌放鬆，多少會有些漏尿的情況，學妹何需這樣大驚小怪，擦乾淨不就好了？他湊近一看，漏出來的「尿」顏色、質地、味道，九成九不是尿。學妹大概是尷尬到不知所措，才靈機一動用尿失禁當藉口求助。

還有另一次是病人因包皮發炎求診，評估需不需要割包皮。病人脫下褲子向他展示包皮開口因為反覆發炎變得狹窄，退下復位時都會卡卡的。「沒想到他不過這麼套弄幾下，就有一股白濁的液體傾巢而出。」

程威銘分享診間這些尷尬瞬間，直言「不論如何，沒有射到我就好。只希望這些病人心中不要有陰影，就此不敢到泌尿科就診。」