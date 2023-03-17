77歲的王姓老翁15號跑到高雄銀行，表示要匯款20萬元投資兒子女友的家具行，行員驚覺有異通知警方，員警到場時詢問王翁匯款用途，王翁卻臉不紅氣不喘地再把謊說一遍，直到員警現場撥打電話給王翁的「真兒子」，兒子卻回「我沒有啊」，馬上戳破王翁謊言。員警當場怒斥王翁「為什麼要騙我？」王翁才連忙表示「不會了也不匯了」。

王翁急急忙忙跑到銀行櫃檯，表示自己接到兒子電話，要求王翁匯款20萬元，讓他與女友投資家具行，行員一聽有詐，連忙通知警方到場。

員警到場後，詢問王翁用途，王翁就將詐騙集團教學的說法再說一遍，讓員警不得不叫王翁撥打電話給兒子，王翁聽到要打電話，竟還嗆警方說「我為什麼要打？」，但在員警的強硬態度下，王翁只能乖乖打給LINE叫做John的「真兒子」，電話裡頭John一聽到員警說王翁要匯款給他，馬上告訴員警「我沒有啊」，還喊話王翁說「你被騙了啦」。

苓雅分局成功路派出所長方哲雄再詳細詢問，才發現平時和王翁都居住在台北，是詐騙集團以投資之名行詐騙之實，還教導王翁面對行員和警察要用什麼說法，更指使王翁從台北搭車到高雄匯款，而王翁從一開始就對方哲雄扯謊，讓方哲雄怒斥「我中華民國警察站在你面前你都不相信，為什麼要騙我？」

看見警方被自己的行為惹怒，王男一改先前強硬態度，馬上表示「我不會了、我不匯了」。警方事後回想這齣荒唐的詐騙案，仍相當無奈，沒想到王翁竟被洗腦到連警察都騙，讓警方對於詐騙集團一條龍的手法感到相當傻眼。