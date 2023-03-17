日本櫻花美景，一直是吸引國人前往旅遊的「誘因」，日本人熱愛櫻花的程度，連氣象株式會社都會每年定期發布櫻花預測，今年的預測根據3月16日發表，最新預測櫻花最快於3月14日在東京率先開花，隨後為福岡、名古屋在3月18日開花，大阪為3月21日、仙台3月28日，而北海道因地理位置的關係則是最晚開花，預計於4月25日開花。日本人每每到了櫻花季都會和家人朋友一起在櫻花樹下野餐，通常人氣景點都是要搶位置的，計畫今年要去東京賞花的朋友，上野恩賜公園就是絕佳的賞花景點，可以順道前往位於東京東武百貨的「春季美食展」購買美食，再前往公園賞櫻，如果今年來不及計劃前往日本賞櫻，在台灣也可以大啖春色美食，來滿足心願！

※.日本櫻花預測(3.16版本，圖：氣象株式會社官網資料截圖)

東京東武百貨「春季美食展」於昨(16)日開展，活動將持續至3月29日，有大人小孩都喜愛的甜點，也有日本排隊名店的精緻便當，不管你喜歡鹹食或是甜食，只要來美食展逛逛，絕對能滿足你的味蕾。東武百貨也看準了每年櫻花季總吸引許多海外遊客慕名而來，特地準備了只有外國遊客才可以享有的「95折優惠券」！

日本櫻花預測(3.16版本，圖：氣象株式會社官網資料截圖)

「櫻餅」

COLOMBIN，限定的「櫻之蒙布朗」(圖：東京東武百貨提供)

「櫻餅」是日本春天賞櫻必吃的和菓子。日本人喜愛櫻花，但是因為櫻花花期短暫，為了保留櫻花的香味，在粉嫩的麻糬皮裡放入紅豆餡，外層再裹裹上醃漬後的櫻花葉，吃起來甜甜鹹鹹的，可以說是因為櫻花而出現的和菓子。美食展中推「銀座Akebono」的櫻餅為代表。

日本東京櫻花已開(圖：東京東武百貨提供)

北辰鮨「春之壽司便當」(圖：東京東武百貨提供)

日本皇室也愛不釋手的御用甜點店，是最早將傳統法式甜點工法引進日本的品牌──COLOMBIN，有限定的「櫻之蒙布朗」，將櫻花風味的奶油用櫻花葉包裹起來，簡直就像日本的傳統和菓子櫻餅一樣，是一道融合了日式風情的西式甜點； 若喜歡巧克力，可以選購Mon Loire的巧克力，特別推出「Leaf cube 櫻」，有櫻花、綠茶、牛奶3種口味，很適合搭配葡萄酒一起享用；大家去仙台必吃的立吞壽司名店，食材都是來自青森縣岩手的漁港，北辰鮨為大家準備了「春之壽司便當」，裡頭有手鞠壽司及箱押壽司！擁有超過300年歷史的京都懷石料理名店「美濃吉」，以傳統河魚料理和時令料理為特色，注重精緻的擺盤設計，宛如以食物為主題的藝術作品，特推出「櫻日和便當」！

「美濃吉」「櫻日和便當」(圖：東京東武百貨提供)

※.【春季美食展】

地點：東京都豊島区西池袋1-1-25 東武百貨B1、B2日期：2023/3/16~2023/3/29

※.【95折優惠券】

持本人護照及以下優惠券畫面至2F 1號區的旅行諮詢處就可以兌換，還可以退10%稅，比日本人去買還要省！

若今年來不及去日本，在台灣欣葉日本料理也將春日花景搬上桌，欣葉日本料理的餐檯，料理長在今（2023）年藉春日5種時序，運用中南部產地直送的春野菜與時令海鮮，創作出22款「春野菜海味料理」，從視覺、味覺傳遞滿滿早春戀愛氛圍，「欣葉日本料理 春季限定菜色」即日起供應至5月下旬，全台四家門店同步上市；另外，成立逾42年、元祖高級涮涮鍋品牌「欣葉呷哺呷哺」，春季鍋物則推出「天然櫻鯛花見鍋」，整尾「野生真鯛」霸氣端上桌，涮烤兩吃一次滿足，細膩鮮嫩的魚肉入口即化，淡淡鮮甜在味蕾散開，口齒留香回味無窮，雙人享用價3,280元，每日限量20套，需前一日預約、售完即止。

欣葉日本料理在壽司中帶入櫻花元素，壽司米透著淡淡粉色，好似雙頰的幸福紅暈。

欣葉日本料理的春季甜點相當清爽，絕對是清新無負擔的甜蜜享受。

欣葉日本料理春季小缽取「春芽萌茁」意象，以道地日本調味手法烹調，佐時蔬點綴，展現無比細膩的日式風情。

欣葉日本料理春季限定甜點「花見奶酪」，用櫻花草莓、葡萄、香橙、奇異果４款水果凍，覆在絲滑順口的香醇奶酪上

欣葉日本料理藉春日5種時序，運用中南部產地直送的春野菜與時令海鮮，創作出22款「春野菜海味料理」。

欣葉呷哺呷哺推出「天然櫻鯛花見鍋」，整尾「野生真鯛」整尾霸氣端上桌。

圖片：業者提供