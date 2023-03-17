市場情緒回穩，美股收紅，台股今（17日）以15337.97點開出，上漲超過170點，權值股台積電上揚11元，觸及516元，聯發科漲15元，觸及771元。

台股昨（16日）下跌166.47點，收在15221.12點，成交值為2417.8億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超155.34億。自營商賣超48.03億，投信買超14.56億，外資及陸資賣超121.87億。

財務面臨危機的美國第一共和銀行獲得11家同業聯手注資300億美元，市場信心大增，美股四大指數回穩，道瓊漲371.98點（或1.17%）至32246.55點，那斯達克指數上揚283.22點（或2.48%）至11717.28點，標普500指數漲68.35點（或1.76%）至3960.28點，費城半導體指數勁揚120.68點（或4.05%）至3098.07點。