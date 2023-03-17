張蘭、汪小菲母子所開的餐飲品牌「麻六記」，先前才捲入破產風波，最近又被爆料旗下熱賣的酸辣粉，使用的原料不全是其宣傳的純紅薯粉，還添加攝取過量可能會影響智力的銨明礬，引起陸網熱議。

3月15日是國際消費者日，中央廣播電視總台帶領大陸電子媒體，於各地播出一系列消費亂象調查採訪，目的是打擊黑心產品、消滅不良廠商。根據《中國食品安全報》報導，10款熱銷的酸辣粉品牌麻六記、李子柒、鄒三和、白家陳記、海底撈、豫道、小龍坎、食族人、嗨吃家、自嗨鍋接受檢驗，麻六記等3種品牌的酸辣粉不是全用紅薯粉做的，卻對外以紅薯粉為賣點，宣稱是正宗、地道酸辣粉，其他成分則含糊帶過。

不僅如此，麻六記等3種品牌的酸辣粉原料中，都有加入銨明礬（硫酸鋁銨），雖可增加光澤和彈性，但易在人體內堆積，攝取過量會影響鐵、鈣等成分的吸收，導致骨質疏鬆、貧血和干擾神經細胞的發育，最可怕的是，若在大腦中沉積，易引發老年癡呆、記憶力減退、智力下降等情況。

據悉，大陸國家衛計委等5部門聯合發佈的《關於調整含鋁食品添加劑使用規定的公告》，規範硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨做為膨鬆劑可以用於粉絲、粉條生產加工，鋁殘留量須小於等於200mg/kg。

報導中指出，紅薯和木薯雖都是製作澱粉的原料，但完全是不同的物種，純紅薯粉成本較高，木薯澱粉每噸的售價3、4千人民幣，是純紅薯粉的一半，因此有些不肖廠商用木薯澱粉冒充紅薯澱粉。

諷刺的是，張蘭曾在直播中保證自家的酸辣粉品質優良，還攻擊其他不良商家透過貼標籤的方式，不顧消費者權利益賺快錢，這次報導出爐，可說是被打臉一番，大陸網友不禁留言：「那只能說張蘭沒少吃」、「感覺避重就輕，應該查封毀掉」、「會不會又說這是大s買的假報告」。