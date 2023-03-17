國民黨中常會前（15）日通過2024「中央選戰策略會報」名單，其中曾入獄服刑完畢的立委立委傅崐萁、曾涉賄選案入獄的前台南市議長李全教列在其中，引發黨內爭議，新北市長侯友宜昨(16)日更罕見在臉書發文強調「黑金不能復辟，黨要戒之、慎之」。對此，國民黨立委王鴻薇也認為，名單出現這樣的人，未來要檢討敵營時，將非常難做論述。

王鴻薇昨日在政論節目《少康戰情室》中指出，侯友宜是現在國民黨最強母雞，也被公認為2024國民黨總統候選人，因此出來發聲有舉足輕重的分量。王鴻薇也希望此事能盡快止血，並進一步解釋，因最近一直討論有關台南黑金、議長、副議長賄選問題，但國民黨選策會有這樣的人選，未來要檢討敵營時，會非常難做論述。

對於國民黨中央將增補謝龍介、蘇清泉2人，王鴻薇認為，若著重在南部的話，去年九合一選舉時，柯志恩、謝龍介、蘇清泉都選的很好，也沒有什麼爭議，若未來四年後他們還要選縣市長，會認真、用心的輔選。王鴻薇強調，在民進黨賴清德已經定於一尊的情況下，國民黨要趕快整合，這次在選策會就跌了一大跤，非常可惜。

不過謝龍介昨(16日)晚表示將婉拒黨中央邀請，不會加入選策會，並建議選策會重組或回歸中常會。