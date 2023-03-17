利機111年全年稅後盈餘1.95億元、年成長46%，獲利來源主要為本業佔69%，轉投資收益佔31%。就營業毛利來看，累計去年全年合併營利毛利3.10億，與109年持平，年度毛利率達29%，在去年下半各封測廠需求下修及調節庫存下，拉貨動能轉淡，利機力守營運不降；累計利機去年每股稅後純益5.01元，創近14年來獲利新高並連續7個年度正成長。

利機表示，111年度轉投資表現亮眼，利騰國際(ENT)受惠中系與美系客戶需求增加，111年度貢獻投資收益4997萬元，年增245%。另一轉投資信泰蘇州(STNC)，則因大陸疫情穩定，陸續復工，出貨逐漸回穩，年增大幅成長1397%，二家轉投資公司，整體貢獻EPS近31%。

就利機本業來看，111年全年營收表現最好的類別是，屬佣金模式交易的半導體載板類，年成長21%、刷新年營收歷史新高記錄，利機近幾年積極提升邏輯載板佔比，由33%提升至約45%，預期今年(112年)可再提升邏輯載板佔比，持續優化產品組合，貢獻實質獲利。

利機董事會亦決議，每股配發3.8元現金股利，以昨(16)日收盤價計算，現金殖利率6.34%。