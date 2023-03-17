宏都拉斯總統日前在推特宣佈，已指示該國外長處理與中國建立正式關係事宜。意即，將與台當局斷交。一石激起千層浪，蔡政府的外交挫敗再次引起輿論的關注。自從蔡英文上台以來，陸續有8個國家宣佈與台灣斷交，台灣只剩下13個邦交國。廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生今天（3月17日）在《環球時報》撰文稱，宏都拉斯給「台獨」當頭一棒，如果「台獨」勢力仍不收手，台當局的邦交國掉到個位數是遲早的事。

文章稱，國際社會的現實再一次證明：一個中國原則是國際社會公認的法理事實。「台獨」勢力每次企圖打破這一事實的嘗試，都會碰得頭破血流。寄希望於「倚美謀獨」只會越來越失望，寄希望於「金錢外交」也會越來越沮喪。

文章稱，蔡英文上台以後，拒絕承認「九二共識」，拒不承認一個中國原則，一意孤行地「倚美反中」，海峽兩岸原本積累的默契被打破，相互之間在對外關係領域的攻防與鬥爭愈演愈烈。蔡英文當局想通過美國來對外施壓，為其穩定「邦交國」的策略並不奏效。

張文生透露，他早就聽過中美洲國家外交官員的抱怨：「為什麼美國可以和中國建交，卻不允許我們中美洲國家與中國建交？」中美洲國家外交官基於國家建設和民生福祉的需要，大多有強烈的願望與中國保持穩定互利的外交關係。宏都拉斯希望與中國建交的消息曝光後，美國的個別政客開始公開指責和威脅宏都拉斯，但所謂的「威脅」和「懲罰」只能起到短暫的作用。世界上有遠見的政治家都能看到大勢所趨，一個中國已經是國際社會普遍接受的政治現實。

文章稱，美國費城國家憲法中心的牆上明白無誤地寫著：「One country one Constitution one destiny」（一個國家、一部憲法、一個命運）。台灣是中國領土不可分割的一部分，美國總統拜登也多次表示堅持一個中國政策。美國不能出爾反爾，食言而肥；美國也不能內外雙標，表裡不一。這只會折損美國的國際信譽。

文章稱，民進黨當局在經濟上已經是捉襟見肘，「金錢外交」已經走不下去。相反，各國從中國的發展中學習和意識到了與中國交流交往、建立正式外交關係對其本國經濟、社會、文化、民生發展的重要性。這樣的交往不僅是互利的，也是平等的，而且是可持續的。任何一個願意為本國人民考慮的政治家都不難作出正確理性的選擇。台灣有輿論指出，現在是宏都拉斯，下一個可能就是巴拉圭。

文章稱，應當看到，每一次的「外交挫折」都有可能成為台灣一些勢力宣揚「反中抗中」的機會，但是這樣「破罐子破摔」的「賭爛」作風於事無補。大陸既不會因此讓步，也不可能對「台獨」放鬆警惕。「反分裂、反干涉」是中華民族偉大復興進程必須面對的考驗，中國人民不會畏懼任何言辭上或實際上的威脅與訛詐。

文章稱，兩岸的政治分歧是內戰的產物，是歷史遺留的政治難題，需要兩岸中國人坐下來實事求是、客觀理性地解決問題，而不是撕裂雙方的默契，使得分歧越來越大，甚至走到兵凶戰危的局面。馬英九當政時期，承認「九二共識」，承認「一個中國」，兩岸富有默契地避免了在國際上的消耗戰。同樣，對於蔡英文當局來說，唯一出路依然是老老實實地回到承認「九二共識」、承認一個中國原則的立場上來，否則，「台獨」絕無出路，搞「台獨」只有死路一條。