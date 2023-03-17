物價上漲，不少民眾發現外食變超貴，一名女網友分享，最近花160元買了一碗焢肉飯加蛋，打開一看焢肉竟然和蒜泥白肉一樣薄，讓原PO哀嚎說，店家在平台上就提醒焢肉飯很雷，但她以為是反向行銷就點了，結果就變成盤子，最後在店家留下2顆星的負評，還被老闆嗆「笑死，都有註明了！」引起網友討論。

一名女網友日前在臉書社團《爆怨公社》上分享，透過外送平台點了一碗要價100元的焢肉飯，且加蛋還要加60元，收到餐點後，打開卻讓原PO傻眼了，因為裡面有著一大碗的白飯，但上面的焢肉超少，只有3片像是蒜泥白肉一樣的肉，還有一顆普通的荷包蛋。不過，虱目魚丸湯的CP值算高，一碗7顆魚丸75元。

女網友表示，老闆在平台上的介紹就直接寫「焢肉飯會油，而且肉還很少，老闆為了阻止客人點餐，怕客人踩雷，拜託不要點。」原PO當初看到的時候，還以為這只是反向行銷的手法，搞不好超級好吃，結果沒想到老闆只是很誠實而已，因為餐點又貴又難吃，讓她忍不住哀嚎說「老闆在說，客人要聽，不要學我有坑還要硬跳。」

女網友透露，事後她在店家留下了2顆星的評論，畢竟飯量真的很多，但老闆似乎無法接受評價，留言回應說「笑死，都有註明了！」後來還抬高了焢肉飯的價格，從每碗100元漲到了115元，疑似是為了避免客人踩雷。

貼文吸引千人朝聖，不少網友留言討論，「這嘴比價格還硬，不簡單」、「這種會激怒顧客的店家，肯定是那種不缺客人的夯店」、「第一次看到控肉切成可以透光」、「老闆吃了誠實豆沙包」、「這老闆祖先應該是姜太公，願者上鉤！」