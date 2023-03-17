53歲天后王菲和42歲謝霆鋒復合9年，近來越來越高調，11日兩人在機場重現「世紀牽手」，原來此行是王菲陪謝霆鋒回香港工作，港媒報導，兩人昨天又雙雙飛回北京，更有記者拍到王菲到了香港就以女主人之姿住進謝霆鋒家，期間一度一起出去吃飯，而王菲大部分時間都在謝家等男友下班，足見兩人老夫老妻式的甜蜜。

王菲和謝霆鋒2000年在慶功宴後被拍到牽手離開，戀情隨之曝光，但不久就傳出分手，謝霆鋒另娶張柏芝，王菲則和李亞鵬結婚，沒想到兩人後來又一前一後離婚，9年前被拍到世紀復合。據《東網》報導，獅子座的王菲碰到謝霆鋒秒變成小女人，繼在機場牽手後，到了香港王菲也相當依賴謝霆鋒，不僅住進男友家，大部分都待在謝宅，乖乖等男友下班。

王菲到了香港直接住進謝霆鋒豪宅。（圖／取自《on.cc東網》）

14日謝霆鋒出席記者會後，又到一處攝影棚忙工作，接著回家，隔天兩人合體搭車到飯店吃飯，發現狗仔跟拍後，王菲在車內掩面露出驚訝表情，歷經5天4夜的行程後，兩人昨(16日)再度以黑色情侶裝現身香港機場，王菲改綁了丸子頭，手自然勾住謝霆鋒的手肘，不時低頭露出害羞神色，一前一後走時，謝霆鋒還會拍拍王菲背包，提醒她走快一點，可見兩人絕佳默契。

王菲和謝霆鋒再度世紀牽手後，也引來網上分享對兩人的看法，有網友甚至幸運到兩度偶遇王菲，一次在商場，一次在寺廟，酷酷戴著墨鏡的王菲都親切答應合影，引來網友說：「這都幾百年前的圖片了還拿出來發」、「幾年前的圖了，這些網友是想菲了嗎」、「哪個寺廟？」、「看上去還是挺有親和力的」。