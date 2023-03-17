2歲的吳姓女童與父母用餐完後，竟一溜煙的自己跑出餐廳外，隨即走失在馬路上，路人見吳童自己一人呆站路邊，於是報警處理。鳳山分局員警到場後，詢問吳童「妹妹你住哪裡？」吳童卻帶著奶音傻回「我住這裡」，於是員警再詢問「妳的爸爸媽媽呢？」吳童則回「爸爸媽媽回去了」，警方立即帶著吳童展開「迷途羔羊之旅」，所幸不久後父母就出現，趕緊將吳童抱回身邊。

吳童與父母在鳳山區用完餐後，趁父母在結帳時，竟然自己一溜煙的跑出餐廳外，等到父母結完帳後，發現吳童已消失得無影無蹤。

路人在路旁牽車時，發現迷路的吳童一娃獨自呆站路邊，本來想好意直接載吳童回家，但詢問吳童住處時，吳童也說不出個所以然，只好報警請求協助。

員警到場後詢問吳童住哪，吳童竟回「我住這裡」，於是警方再詢問「妳的爸爸媽媽呢？」女童則用著萌萌的奶音回說「那個，把拔馬麻都回去了。」在員警循循善誘之下，吳童似乎想起了什麼，手指比著某方向，讓員警似乎明白了什麼，於是帶著吳童走原有的「路線圖」找吳童父母。

所幸不久後就看到吳童父親出現，父親馬上將吳童拉入懷中，焦急的心情總算緩解。警員陳政儀馬上對吳童父母查證身分資料，還特別叮囑外出時一定要將孩子顧好，否則一時的大意可能會觸犯兒少保護相關法則，務必留意。父母則向警方表示了解並會加強留意，同時感謝警方的暖心協助與關懷。