北市南港車站前今（17日）清晨6時許發生一起嚴重車禍。一名82歲黃姓老翁駕車行經市民大道、興華路口，與對向直行的19歲機車男騎士發生碰撞，騎士當場失去生命跡象，緊急送往三總搶救中。

據了解，今日清晨6時24分，黃翁駕車由市民大道左轉興華路行駛，與直行在市民大道東往西內側車道的陳姓騎士發生碰撞，陳男當場失去生命跡象，緊急送往三總搶救中，而機車也瞬間噴飛至公園綠地上。

初步了解，黃翁酒測值為0，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

驚悚畫面曝光！南港車站前嚴重車禍，19歲騎士遭撞噴飛命危。(警方提供)