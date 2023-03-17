日本隊在8強擊潰義大利，「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）的經典賽之旅告終，但他兩戰投出7局失1分的好成績，想要藉此打開重返美國職棒的大門。哈維對《紐約郵報》說：「我的球速已經不是昔日的95英里以上，我還沒回復到那個水準，希望我的球速能回來，就算沒有，我也還記得如何讓對手出局。」

哈維的老東家紐約大都會痛失了終結者迪亞茲（Edwin Diaz），迪亞茲在經典賽效力母國波多黎各，在賽後慶祝時受傷，確定球季報銷。大都會球迷相當悲憤，有人建議乾脆把哈維簽回來當成牛棚投手，起碼他體力很好可以勝任長中繼。

台灣投手王建民當初也是在2013年經典賽投出好成績，他兩戰合計12局無失分，得以重新回到美職系統。2016年王建民到皇家擔任長中繼，投出6勝0敗，該季自責分率降到4.22也優於生涯平均的4.36。就如哈維所說，他還記得如何讓打者出局。

哈維說：「我努力鍛鍊其他風格的投球，我感覺很好，我還能投，比賽的重點仍是在於如何送打者出局。我的控球很準，我可以投進一個茶杯裡。」哈維今年才33歲，王建民當年在2013年經典賽也是這個年紀，確實猶有可為。義大利投手教練波爾傑羅（Mike Borzello）指出，哈維雖然四縫線球速嚴重下滑，但他還有二縫線、曲球、滑球、變速球、切球，仍有足夠武器來攻擊打者的弱點。