由於金融風暴尚未結束，故市場的避險情緒有增溫的跡象，須留意指數回檔的可能性，短線先觀察下方季線是否有支撐力道，以及後續指標能否轉強。
籌碼面部分，台指期淨部位三大法人淨多單減少1614口至5473口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1553口至5383口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2159口至7045口。
永豐期貨分析指出，整體來看，台股以長黑K帶下影線再探底，受到國際利空因素干擾，投資人恐慌氛圍濃厚，加上技術面KD、MACD指標持續偏空下行，短期不排除再向下回測。
儘管金融風暴持續延燒，但11間美國大型銀行宣布聯合注資300億美元，力挺第一共和銀行度過難關，美股四大指數全面收漲。今日台指期開漲0.57%、電子期開漲0.88%、金融期開漲0.39%。預期台股今將開高反彈，盤中在5日均線附近震盪。
由於金融風暴尚未結束，故市場的避險情緒有增溫的跡象，須留意指數回檔的可能性，短線先觀察下方季線是否有支撐力道，以及後續指標能否轉強。
籌碼面部分，台指期淨部位三大法人淨多單減少1614口至5473口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1553口至5383口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2159口至7045口。
永豐期貨分析指出，整體來看，台股以長黑K帶下影線再探底，受到國際利空因素干擾，投資人恐慌氛圍濃厚，加上技術面KD、MACD指標持續偏空下行，短期不排除再向下回測。
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