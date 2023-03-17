由於金融風暴尚未結束，故市場的避險情緒有增溫的跡象，須留意指數回檔的可能性，短線先觀察下方季線是否有支撐力道，以及後續指標能否轉強。

籌碼面部分，台指期淨部位三大法人淨多單減少1614口至5473口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1553口至5383口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2159口至7045口。

永豐期貨分析指出，整體來看，台股以長黑K帶下影線再探底，受到國際利空因素干擾，投資人恐慌氛圍濃厚，加上技術面KD、MACD指標持續偏空下行，短期不排除再向下回測。