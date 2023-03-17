高雄市衛生局與社團法人高雄市聰動成長協會建立失智據點，於高雄市婦女館設置失智友善空間，訂定每月第2周的星期四上午提供「MY憶咖啡-心靈休息站」服務，讓失智者化身咖啡館的服務人員，運用「賦能」概念，讓失智症者能自在融入社區，並找回信心；另於每月第3周星期四上午提供家庭照顧者支持服務，紓解照顧者壓力。

失智症是腦部功能逐漸退化的疾病，由於多數失智症個案由家屬自行照護，照顧者除了面臨生活及經濟的壓力外，還需接受個案病況日漸衰退的情境，在面對高負荷壓力下，照顧者易產生身心俱疲狀況。

為緩解照顧者壓力，衛生局特意結合54處失智社區服務據點辦理「失智症家屬支持性課程」，提升失智者及家屬社會互動與生活品質，並於高雄市9處失智共照中心免費提供失智症照顧者照顧負荷初篩，即時評估識別失智症高負荷的家庭能即時提供關懷與協助，以提升失智者及家屬社會互動與生活品質，建立彼此正向連結。

衛生局也結合社團法人高雄市聰動成長協會失智據點，於高雄市婦女館設置失智友善空間，於每月第2周星期四上午提供「MY憶咖啡-心靈休息站」服務，讓失智者化身咖啡館服務人員；同時，於每月第3周星期四上午提供家庭照顧者支持服務，紓解照顧者壓力。

衛生局提醒，如有失智症照顧需求或發現自己或身邊的親友有記憶力衰退或對於空間、時間概念有障礙等疑似失智症的症狀時，可立即撥打1966 長照專線，或至本市354處失智友善醫事單位進行失智症篩檢，連結綠色通道提供快速失智症確診服務，或就近至本市各大醫院（長庚、高榮、高醫、義大、大同、凱旋、小港、岡山及部立旗山醫院）9處失智共照中心、54處失智社區服務據點或本市長期照顧中心洽詢。