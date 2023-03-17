★主要指數

美股道瓊上漲371.98點或1.17%，收32,246.55點。

NASDAQ上漲283.23點或2.48%，收11,717.28點。

S&P500上漲68.35點或1.76%，收3,960.28點。

費城半導體上漲120.68點或4.05%，收3,098.07點。

★類股

標普500的11項類股中，只有微跌0.1%的必需消費以及房地產兩個走低，晶片族群的IT類股大漲超過2.8%，Meta所在的通訊服務也漲近2.8%。金融族群大漲近2%，亞馬遜在內的非必需消費也漲近1.9%。例外，工業以及原物料都上漲超過1%，漲幅最小的公用事業也小漲近0.7%。

★重磅股

市值前5大的微軟漲4.05%最多，蘋果漲1.87%，亞馬遜漲3.99%，谷歌母公司Alphabet漲4.38%，特斯拉也漲2.04%。除蘋果、亞馬遜以及谷歌外的5大尖牙股中，臉書母公司Meta漲3.63%，網飛也漲2.06%。

半導體類股的超微飆升7.72%，英特爾大漲6.23%，輝達漲5.42%，美光漲4.51%，高通漲4.35%，應用材料漲3.67%，恩智浦漲2.8%，甲骨文漲2.22%，思科漲2.16%，德州儀器漲1.57%，IBM也漲1.15%。

★消息

11家美國大型銀行發布聯合聲明，合計向第一共和銀行存入300億美元的無擔保存款。其中，美國銀行、花旗、摩根大通以及富國銀行將各自存入50億美元，高盛和摩根士丹利各存入25億美元，紐約梅隆銀行、PNC銀行、道富銀行、Truist以及美國合眾銀行各存10億美元。

美國財政部、聯準會、美國聯邦存款保險公司（FDIC）以及美國貨幣監管單位發表聯合聲明指出，美國各大銀行對第一共和銀行的金援行動，證明美國銀行系統有韌性。同時，聯準會也隨時可向符合條件的金融機構，提供流動性的必要協助。

在歐洲央行決定升息兩碼後，以及第一共和銀行獲援之後，美國基準10年期公債殖利率，擺脫一個多月來新低。對利率敏感度較高的2年期也一度上升超過30個基本點。

瑞士信貸指出，將向瑞士央行借約540億美元，以確保短期有充裕的流動性。這些借款項目將由高品質的資產當成擔保品。同時，也會發行多個美元公司債，以及買回約25億美元的債券商品。