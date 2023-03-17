國際信評公司穆迪認為，聯準會下周可能不會升息，並暗示美國升息周期已經結束。同時，穆迪也表示美國不會出現經濟衰退的狀況，未來軟著陸還是有機會發生。

美國大型投資管理機構PIMCO指出，聯準會或許這次不會升息，但目前看來，升息一碼的機率比較高。同時，美國金融市場未來幾個月仍會震盪，部分金融類股股價表現可能會較弱一點。

美國財政部前官員表示，聯準會的利率政策是目前美國銀行業者危機不斷出現的主因，此危機可能會擴散到歐洲等全球其它地區。如果聯準會持續升息，將會有更多銀行瀕臨破產。

摩根士丹利認為，金融市場已明顯緊縮，增加經濟衰退的風險。市場希望降息的聲浪愈來愈大，有些人認為不太可能發生，但搞不好聯準會會真的調降利率。

投資顧問業者Globalt Investments表示，從最近一連串歐美銀行出現危機以來，已經改變對金融類股的投資觀念。同時，各個銀行也可能面對政府機關更沉重的監管壓力。

★焦點股

自OpenAI公布GPT-4之後，微軟將發布一套使用GPT-4的Office 365軟體。據悉，為了提供新版Office 365足夠資源，微軟不得不對AI資源採取配額方式，限制公司內部其它AI軟體開發團隊的使用量。

股神巴菲特再度增加西方石油投資部位，在美東時間3月13日15日期間，巴菲特旗下投資公司波克夏共斥資約4.668億美元，買進790萬股西方石油的股票，買入價格從56.66至60.38美元不等，持股比例已增至約23.1%。

聯邦快遞公布上季財報，獲利年減30.5%至7.71億美元，每股盈餘3.41美元元，優於市場預估2.73美元。不過，營收減6%至221.7億美元，市場預估值為227.4億美元。全年財測方面，每股盈餘預估由13至14美元，調高為14.6至15.2美元。收漲4.48%的聯邦快遞，盤後交易時股價一度飆升11%。

Alphabet旗下的搜尋引擎谷歌，宣布調高YouTube TV月費至少12%。谷歌表示，因應內容成本上升以及須持續完好服務品質，YouTube TV月費由64.99美元，增加至72.99美元，新月費預訂在4月18日後開始實施。YouTube TV上一次調高月費是在2020年7月，由50美元增至64.99美元。

★台股ADR

台積電上漲3.05美元或3.53%，收89.3美元，換算台股價格為547.07元。

聯電上漲0.35美元或4.21%，收8.67美元，換算台股價格為53.11元。

日月光上漲0.35美元或4.78%，收7.67美元，換算台股價格為117.47元。

中華電信上漲0.33美元或0.86%，收38.69美元，換算台股價格為118.51元。