黑潮海洋文教基金會從2010年開始，每年投入大量人力針對花蓮海域常見的花紋海豚進行個體辨識（Photo-ID）。（黑潮海洋文教基金會提供／林良齊台北傳真）

為了增進對花蓮海域鯨豚生態的深度瞭解，黑潮海洋文教基金會從2010年開始，每年投入大量人力針對花蓮海域常見的花紋海豚進行個體辨識（Photo-ID），目前資料庫已經累積450隻花紋海豚個體，也發現許多重複目擊的個體，而其中又以「來」、「X」、「W」組成的3個群體持續被觀察到並記錄下來，也更進一步繪製出三群花紋海豚的社會網絡圖，對於東部海域的花紋海豚有了更進一步的認識。

黑潮海洋文教基金會鯨豚研究員胡潔曦形容，社會網路圖如同許多連續劇中，檢警調查罪犯時會整理出的人際網路，將嫌疑人的人際關係、親戚系統或是朋友關係釐清後，檢警能夠藉由瞭解人與人之間的關聯與動機，並找出最大嫌疑人，當我們想瞭解鯨豚間的互動與關聯時，也會使用類似的分析方法將鯨豚個體間的關聯圖像化，來瞭解一群鯨豚間的組成穩定性，與牠們個體之間的互動，若能更深入研究，我們甚至能夠更進一步從穩定的關係中瞭解鯨豚族群的社會結構與文化。

經過工作人員與志工們的長年比對後，黑潮海洋文教基金會發現花蓮海域有幾群很特別的花紋海豚，分別是：「來群」、「X群」與「W群」，這三個群體除了在北花蓮與石梯海域有過多次記錄外，黑潮海洋文教基金會也發現各群體中有些關係很穩固的個體，即使相隔了幾年仍然會一起出現，並且被記錄到。因此鎖定這三群花紋海豚群體資料，透過繪製社會網路圖，將各群多年資訊與記錄圖像化後，發現了些有趣的故事。

透過社會網路分析，可以發現這三群花紋海豚中有些關係非常穩固的個體，胡潔曦表示，在『來群』與『X群』這兩群海豚中有些特別粗的關聯線，代表個體經常一起出現，甚至每次都會一起出水面換氣；透過網路圖也發現，有些個體會到其他群中串門子，因此不同群體間其實也有著許多關聯線。由於『來群』與『X群』曾在2011年8月20日於同一片海域被記錄到，因此兩群的個體間有特別多條關聯線連接。

常見花紋海豚群體社會網路分析現階段成果，已區分出三群群體穩定的花紋海豚，並初步解析個體間的關聯，黑潮海洋文教基金會執行長林東良表示，花紋海豚Photo-ID個體辨識接下來在持續執行的『海洋綠洲：東海岸鯨類保育計畫』中將納入石梯海域記錄的資料，看看這三群海豚在東部海域的活動範圍，未來希望有機會能進一步確認每隻個體的性別與推估年齡，分析群體內是家族還是朋友關係，讓我們瞭解不同個體間的互動外，也能更深入研究鯨豚的社會結構與習性。