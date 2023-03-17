被封「波神始祖」的女星葉子楣當年以36F渾圓傲人上圍被封為性感女神，她曾一度為「招牌凶器」投保200萬港幣（約779萬台幣），現年56歲的她1992年和醫師男友呂錫照交往後就淡出演藝圈。近日，據港媒報導，有網友在朋友圈分享了和葉子楣的合影，可見她穿細肩帶低胸裝，身材維持得宜，皮膚緊緻，優雅老去的模樣被讚是永遠的女神。

葉子楣早年參加亞洲電視訓練班出道，1988年約滿後加入嘉禾電影公司，憑著三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》一炮而紅闖出知名度，成為紅極一時的性感女神。傳聞有次毛舜筠跟葉子楣在更衣室換衣服，讓毛舜筠難得成為能直擊葉子楣「凶器」真面目的女星，香港男星曹查理則在受訪時說，葉子楣並非胸大無腦的人，因為知道香港電影沒人走波霸形象，她便樂於在作品中標榜出自己的個人特色，並未因此覺得不好意思。

葉子媚過去因三級片走紅。（圖／中時資料照片）

1992年葉子媚和醫師呂錫照交往進而息影，2018年呂錫照傳出搭飛機途中因心臟病發過世，據知因為呂錫照和前妻育有一子，葉子楣才跟呂錫照協議不領證結婚，也不生兒育女，葉子楣受訪時曾說，兩人剛開始交往兩年確實有衝動想結婚，後來覺得麻煩就沒去辦，葉子楣坦言自己不懂當媽媽，也沒那麼喜歡小孩，因此也無意催婚，並讚呂錫照做人實在，笑說以前追求她的男人都一張嘴說得口沫橫飛，「但他例外，他人很靜，又容易害羞」。

56歲艷星葉子楣性感近照激罕曝光

據《香港01》報導，去年傳出葉子楣花了3600萬港幣（約1.4億台幣）買了新豪宅，可見一代波神的退休生活可說是衣食無缺，最近有人在朋友圈曬出與葉子楣合影，可見她一張瓜子臉依舊，身材依舊纖瘦，穿著露肩低胸裝使招牌凶器若隱若現，站在一票年輕女生中間，依舊美貌出眾。