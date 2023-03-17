美國矽谷銀行（Silicon Vally Bank）閃電倒閉引發關注，外媒披露，SVB受聯準會升息衝擊，2月底曾找上高盛求救，但高盛為該銀行制定的計劃存在致命缺陷，包括賤賣債券籌措現金，以及制定股票發行計畫，最終引發市場恐慌，進而導致SVB迅速倒閉。

華爾街日報以「矽谷銀行的最後時刻：高盛的『金言』如何成了『催命符』？」為題撰文指出，受聯準會升息影響，SVB存款及手上債券投資組合價值急劇下降，穆迪先前正準備下調對SVB的信用評等。

報導提到，SVB為盡速重整財務，公司高層2月底曾找上高盛尋求資金建議，雙方溝通大約10天，決定賤賣210億美元債券籌現金，最終導致近20億美元虧損，SVB更計劃出售股票，使投資人驚慌失措。

隔日SVB股價重挫，擁有大量存款的初創公司以及投資人都陷入恐慌，進而爆發擠兌潮，一天之內從該行提走420億美元，SVB隨後以驚人速度倒閉。