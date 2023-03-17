日月潭雲品溫泉酒店推出每人6,000元即可入住三款指定房型的優惠，雙人入住尊榮山景房每房每晚12,000元、三人入住經典湖景房則為18,000元、四人入住尊榮湖景房則為24,000元，三種房型皆含當日丹彤自助晚餐以及翌日早餐，積極拉攏國旅消費者前往日月潭旅遊度假享受當地得天獨厚的山光水色。

同樣位在國旅熱區的品文旅礁溪，推出文漾家庭房連住二晚，僅需6,000元的優惠，可以在飯店館內享用溫泉SPA水療設施，每間客房中更設有溫泉浴池，能夠在飯店中細細品味礁溪美人湯的細膩泉質。而鄰近台北車站與購物廣場的君品酒店，推出雅緻客房每房每晚僅需6,000元的超值優惠，含雙人早餐、客房內免費minibar、免費停車，並贈送四張威秀影城電影票，入住古堡風格客房體驗之餘還可享受院線電影的雙重娛樂。

分別位在新北新莊、花蓮、高雄的翰品酒店與嘉義的兆品酒店，則祭出了豪華套房的房價優惠，搶攻普發6,000元消費商機，連住二晚豪華套房，含每日兩客早餐僅需6,000元，可以在較大的套房中恣意享受獨立的坐臥空間與客房空間，升級套房後讓住房體驗更加完整與尊榮。另外，鄰近台中洲際棒球場與台中中央公園的兆品酒店台中推出悅景套房雙人連住二晚6,000元的優惠，包括每日兩客早餐、迎賓水果、紅酒1瓶，可在台中市區享受三天二夜的完美假期。

政府普發現金6,000元政策即將上路，除了君品Collection旗下VANTEL露營車至5月31日前的平日，推出租一天送一天的租車優惠，自駕出遊48小時原價9,360元，期間限定僅須4,680元，相當於5折優惠。雲朗觀光集團也自即日起至6月15日止，以6,000元為單位祭出各種排列組合的住房優惠「全民收紅包 春遊雲朗趣」方案，詳情可上雲朗觀光集團官網查詢。

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