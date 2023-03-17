近期發生日本經濟新聞報導我國9成退役軍官赴中、馬祖國軍抗議沒肉吃、金防部二膽島陳姓上兵失聯、退伍軍人號召赴陸參與黃埔活動等事件，退輔會主委馮世寬昨質詢時大膽假設，這一連串事件背後恐有陰謀論。對此，國防部長邱國正表示，有沒有陰謀論，會納入考量，假如能防堵得當，讓陰謀不能得逞，會往這方面去努力。

國民黨立委陳玉珍透露，陳姓士兵在廈門「吃好、睡好、非常好」，現在還有微博博主宣稱，這名逃兵「在中國大陸獲贈一套房」，甚至還能挑樓層，引發網友熱議，也被解讀為「認知作戰」。對此，邱國正說，認知作戰用意是擾亂大家的心緒會動搖，他在那邊配房子，大家思考看看有沒有可能，大家去做研判。

針對馮世寬所說的陰謀論，邱國正表示，他講的並非沒有考慮，會歸向哪些有陰謀，軍中有很多內部管理問題要精進，發生這些事情也非偶然，的確在管理上有檢討的必要，會虛心做檢討，至於有沒有陰謀論，會納入考量，假如能防堵得當，那陰謀也不能得逞，會往這方面去努力。

而該名陳姓士兵曾表態，自己不想回來台灣，馮世寬痛批，連父母都不要，不要回來就算了；邱國正則指出，馮主委老長官，講話都會有依據，個人表達和個人看法，都不會否定他，不做評論。

邱國正強調，自己坦誠面對，對他的官兵道歉，官兵出了違法犯紀，這代表幹部沒有照顧好，這方面道歉，有人說他變成道歉部長，講這種話有點缺德。